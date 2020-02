Il Torino, magari con Berenguer, dovrà sfruttare molto le ripartenze. Infatti, è molto difficile attaccare il Napoli quando è schierato

Il Torino continua ad avere enormi problemi in fase di rifinitura. Con Gattuso, il Napoli si sta distinguendo per un baricentro difensivo molto basso, con una grande copertura della propria trequarti.

Per i granata, non sarà quindi semplice attaccare i partenopei a difesa schierata. Saranno quindi importanti le ripartenze, sfruttare le situazioni in cui si creeranno spazi. Per questo, il Torino dovrà chiedere molto ai propri velocisti, come per esempio Berenguer. Bisognerà attaccare soprattutto in transizione, per trovare scoperto il Napoli.