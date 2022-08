Napoli, trattativa ad oltranza per Keylor Navas

Napoli e PSG al lavoro per trovare una soluzione per il portiere: il nodo rimane la buonuscita richiesta dal portiere

Il Napoli e il PSG stanno continuando a lavorare sul passaggio di Keylor Navas in azzurro, nonostante le difficoltà.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i parigini, impegnati in un braccio di ferro con il portiere sulla buonuscita, potrebbero cedere in parte, per evitare di avere un giocatore molto influente nello spogliatoio insoddisfatto. Allo studio la possibilità di un accordo che preveda dei premi o altro per diluire nel tempo la cosiddetta buonuscita.