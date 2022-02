ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Napoli, le ultime sulle condizioni di Tuanzebe e Ounas. Gli azzurri domani sfidano il Venezia

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domani 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A.

La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello seguita da partita a campo ridotto. Successivamente seduta tattica ed esercitazioni su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto terapie e lavoro in palestra. Ounas ha fatto allenamento personalizzato in campo.