Napoli Women, Floe svela la sua ambizione: «Sarebbe molto importante per Napoli avere 2 squadre molto competitive anche nel panorama internazionale»

Napoli Women, Floe Nielsen ha parlato così della stagione del club azzurro e delle sue ambizioni. Le dichiarazioni

Quando, al 61′ di Italia-Danimarca, è subentrata in campo spaccando la partita, in parecchi si sono domandati: “Che forza, ma dove l’ho già vista?”. Cecilie Fløe Nielsen è l’attaccante che ha fatto cambiare marcia al Napoli Women e l’ha resa la grande rivelazione della Serie A. Sulle pagine di Tuttosport c’è l’intervista di una ragazza dalle idee molto chiare.

LA SERIE A «Penso sia difficile fare previsioni quando approdi in un nuovo campionato. Non puoi sapere se riuscirai ad adattarti o se il tuo stile di gioco si integrerà con quello della squadra. Quindi no, onestamente non me lo aspettavo, però ci speravo. La competitività. Ho la sensazione che ogni squadra possa vincere contro qualsiasi altra. Questo mi ha sorpreso, perché spesso si sente parlare solo delle prime tre come molto forti, ma non è così».

LA NUOVA DIMENSIONE DEL NAPOLI «Non credo di essere approdata in una squadra in lotta per la salvezza, bensì in un gruppo con grandi ambizioni che, allo stesso tempo, è consapevole che ciò che sta vivendo è un percorso nel quale le aspettative devono essere realistiche. Penso che sarebbe molto importante per Napoli avere 2 squadre molto competitive anche nel panorama internazionale: sicuramente attirerebbe l’attenzione di tanti tifosi in più anche per noi e renderebbe la città ancora più conosciuta. Una squadra molto forte, che riesce a giocare a viso aperto con chiunque. Credo che lui sia molto bravo nella valorizzazione dei punti di forza di ogni calciatrice e, contestualmente, ad amalgamarle nella costruzione della squadra che sceglie di mandare in campo».

LA CORSA SCUDETTO «La corsa è aperta, al momento non so fare un nome. Ma spero che in futuro questa corsa riguardi anche il Napoli»

UNA GIOCATRICE INTERESSANTE «Sono sempre stata molto affascinata da Son Heung-min, capitano della nazionale sudcoerana, per il suo modo di essere dentro e fuori dal campo. Spero semplicemente di essere convocata e di continuare a giocare: vestire la maglia della nazionale è un sogno, oltre che un onore e l’obiettivo naturalmente è che la squadra renda sempre al meglio anche in vista del Mondiale in Brasile del prossimo anno».