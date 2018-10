Anche la Nations League arriva sulle piattaforme streaming: sei gare disponibili da oggi su Eleven Sports, ecco quali

Rai, Mediaset e da oggi anche Eleven Sports: la Uefa Nations League sbarca sulla piattaforma streaming. Se le partite della Nazionale italiana saranno disponibili sulla televisione pubblica e alcuni big match sono trasmessi sul Biscione, altri match a partire da venerdì 12 ottobre saranno visibili sulla nota piattaforma streaming.

Nota per la trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie C e di altri sport, Eleven Sports si è aggiudicato i diritti di diverse gare in programma per la terza e quarta giornata del torneo europeo tra Nazionali: la prima gara sarà quella di questa sera tra Russia e Svezia. Le altre gare disponibili sono: Croazia-Inghilterra, Irlanda-Danimarca,Romania-Serbia, Finlandia-Grecia e Ucraina-Repubblica Ceca.