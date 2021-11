Nazionale, Italia a tinte verdeoro: Mancini segue anche Luiz Felipe

In vista dei playoff di marzo, il c.t. dell’Italia Mancini starebbe seguendo con attenzione Luiz Felipe già in orbita Brasile

Nelle ultime settimane si sta parlando tanto della possibilità per Roberto Mancini di convocare Joao Pedro in Nazionale. Ma il c.t. dell’Italia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo nel mirino anche un altro brasiliano da naturalizzare, forse anche con maggiore fretta rispetto all’attaccante del Cagliari. Si tratta di Luiz Felipe, difensore della Lazio che accoglierebbe di buon grado la chiamata azzurra.

La FIGC è a lavoro anche per il centrale biancoceleste e la situazione sarebbe ancor meno complessa rispetto a Joao Pedro poiché la pratica era già stata affrontata nel 2019. Il problema, però, potrebbe essere una possibile chiamata del c.t. del Brasile Tite. Per questo motivo, Luiz Felipe potrebbe ricevere in questi giorni una chiamata dal Club Italia per ricevere un sì definitivo per vestire l’azzurro.