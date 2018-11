Mancini indica la strada: «Il nostro obiettivo è l’Europeo»

Italia attesa domani dal confronto contro il Portogallo in Nations League, ecco le parole in conferenza stampa di Roberto Mancini

Reduce dalla vittoria contro la Polonia, l’Italia di Roberto Mancini è attesa dalla sfida contro il Portogallo in Nations League. Ecco il punto della situazione in casa azzurra del commissario tecnico: «Mi sto trovando molto bene: il morale era sotto i tacchi dopo l’eliminazione al mondiale ma ci vuole un po’ di tempo, nessuno ha la bacchetta magica. Miglioriamo partita dopo partita, la pressione è normale: ci sono 50 milioni di persone che vogliono che tu vinca. L’esperienza me la sono fatta in questi anni, San Siro risponde sempre alla grande per la Nazionale».

Continua Roberto Mancini: «Ci piacerebbe andare alla final four, è chiaro: nelle prime partite dovevamo dare delle chances ai giovani di giocare partite importanti come quella in Portogallo. Per un giovane diventa difficile se non si gioca mai. Il nostro obiettivo è l’Europeo». Poi una battuta sui giovani: «Se uno è bravo arriva: se ci sono dei calciatori stranieri forti, anche i giovani migliorano. Abbiamo una buona generazione di ragazzi di 18-20 anni e hanno bisogno di giocare, non è giusto siano in B e in C. Per noi è importante conoscerci e lavorarci tutti i giorni è importante».