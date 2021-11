Nedved: «Alla Juve tutte le gare sono come una finale. Scudetto? Siamo lontani»

Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, ha parlato nel pre partita del match contro il Chelsea: le sue parole

PARTITA – «Il pensiero della società è che questa partita vale il passaggio del turno e siamo passati. Non so se sarà importante arrivare prima, l’importante è la qualificazione. Noi vogliamo far crescere la nostra squadra e questa sera sarà un bel banco di prova».

CAMBIAMENTI – «Non lo so se ci sono stati, ma spero abbiano capito quanto sia difficile giocare per la Juve. Tutte le gare sono come una finale».

RINNOVO DYBALA – «Come dicevo tempo fa siamo a buon punto ma non ci sono novità oltre al fatto che è dispnibile e ci fa molto piacere».

SCUDETTO – «Non ci dobbiamo pensare, siamo davvero lontani dalla vetta al momento. Dopo questa sera dobbiamo pensare alla gara di sabato che potrebbe essere determinante»