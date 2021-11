Nedved: «La scorsa stagione due trofei su quattro. Magari fosse sempre così»

Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, ha parlato durante la presentazione della serie All or Nothing Juventus. Le dichiarazioni

È stata presentata la serie tv Amazon All or Nothing Juventus (in uscita il 25 novembre), che scopre dall’interno il mondo bianconero. Durante la presentazione, Pavel Nedved ha rilasciato queste dichiarazioni.

CHE STAGIONE E’ STATA LO SCORSO ANNO – «Non è semplice raccontare una stagione calcistica, perché è sempre piena di emozioni che abbiamo vissuto tutti insieme. È bellissimo vivere questo rapporto tra la dirigenza e i calciatori, come vivi i rapporti con staff tecnico e allenatore. Cosa deve fare la società tutto il giorno, dal mattino alla sera, e questo porta al prodotto finale delle partite. Con un allenatore esordiente, con Ronaldo in squadra: c’è il racconto di come abbiamo affrontato una stagione in cui abbiamo vinto alla fine due trofei. Magari tutte le stagioni fossero così…».