Nesta su Messi: «Vi racconto della notte in cui Leo mi fece deprimere»

Alessandro Nesta si ricorda perfettamente cosa provò la notte in cui marcò Messi. Ecco perchè l’italiano ne uscì devastato

L’ex giocatore di Milan e Lazio alessandro Nesta ha parlato a calciatori Brutti della notte in cui a 37 anni dovette marcare Leo Messi in Champions League. Le sue parole:

«Mi sono depresso quando in dieci minuti era andato via dieci volte, e io stavo facendo i conti con i miei 37 anni. Al 10′ gli ho dato un calcio e poi sono caduto a terra esausto, mi ha fatto vedere le stelle. Subito dopo mi ha dato la mano per aiutarmi a rialzarmi. Hai capito? Ero a terra e quando due secondi dopo apro gli occhi vedo la sua faccia con la mano davanti che voleva aiutarmi a rialzarmi. Lì mi ha distrutto mentalmente»