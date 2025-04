Neuer, torna per Inter Bayern Monaco? Il ds dei tedeschi sulle sue condizioni, ecco come sta davvero

Neuer, torna per Inter Bayern Monaco? Il ds dei tedeschi svela tutto, ecco come sta davvero

«Se ci sarà con l’Inter? Non possiamo ancora dirlo con certezza. Se ci fosse una possibilità, sarebbe molto buono per noi. Ma non gli faremo pressioni» con queste parole venerdì 11 aprile (l’altro ieri) Vincent Kompany aveva espresso il suo giudizio sulle condizioni del portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer in previsione della sfida di ritorno del match di Champions League contro i nerazzurri.

Già, perchè a quanto pare – e non potrebbe essere altrimenti considerando l’importanza della figura del portiere tedesco – tutti gli occhi dei bavaresi sembrerebbero rivolti in questi istanti verso il recupero della retroguardia. Assente nell’1-2 interista dell’andata all’Allianz Arena, Neuer difficilmente potrebbe esserci tra tre giorni a San Siro (mercoledì 16 la data della gara). A svelarlo nientemeno che il ds del club avversario di Simone Inzaghi. «Ci speriamo sempre, ma non credo» ha detto Max Eberl.