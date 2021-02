Neville: «Il City soffoca l’avversario come Mayweather»

Gary Neville, ex stella del Manchester United, ha paragonato la forza del Manchester City a quella del pugile Mayweather

Gary Neville, ex terzino e capitano del Manchester United, ha paragonato la forza del Manchester City a quella del pugile Mayweather.

«Il Manchester City ha soffocato l’Arsenal nell’ultimo match di Premier League e mi ha ricordato un match di Mayweather in cui vinse i primi tre round facendo altrettanto con l’avversario, per poi tenerlo alle corde per i successivi round. Un soffocamento metodico messo in pratica anche dal City dopo il vantaggio iniziale firmato da Sterling».