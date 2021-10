Newcastle, Benitez smentisce una trattativa: «Sono felice dove sono»

Rafa Benitez, tecnico dell’Everton, ha smentito le voci su un suo presunto passaggio sulla panchina del Newcastle

Rafa Benitez, tecnico dell’Everton, smentisce categoricamente un suo passaggio al Newcastle.

DICHIARAZIONI – «Non mi piace parlare di questo tema, comunque non è qualcosa che al momento è sul tavolo. La gente di Newcastle già sa che voglio rimanere dove sono, i miei dirigenti non devono preoccuparsi. Sono felice, lavoro duro e ho dato già la mia parola. Desidero tutto il meglio per i tifosi del Newcastle, la relazione con loro è buona e spero lo sia sempre, ma sto bene dove sono».