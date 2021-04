Neymar entusiasta: «Mai stato cosi felice al PSG, vogliamo fare la storia»

Il fuoriclasse del PSG Neymar ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di PSG-Manchester City

RINNOVO – «Ne ho già parlato poco tempo fa, non ho nulla da dire adesso. C’è ancora tempo, quello che posso dire è che non sono mai stati così felice a Parigi. Il club sta migliorando, è molto più rispettato. Oggi è una delle 4-5 squadre migliori al mondo. Sta ancora migliorando, quest’anno siamo in semifinale di Champions, lo scorso anno siamo arrivati in finale. Lavoreremo per continuare a migliorare».

MANCHESTER CITY – «È una semifinale di Champions League, quindi è normale che sarà una partita difficile. Non c’è un avversario semplice da affrontare in questa fase della competizione. Il City è una grande squadra, come il Bayern Monaco. Faremo del nostro meglio, daremo tutti per arrivare in finale».

PALLONE D’ORO – «Non ci penso, sono solo concentrato sulla Champions League perché è quello che farà la differenza nella mia vita e nella mia carriera. In futuro, quando ricorderò la Champions League vinta, penserà a quella vinta con il PSG».