Neymar, nuovo intervento per rientrare in tempo e convincere Ancelotti: dall’Italia arriva un omaggio inaspettato

Brasile, Neymar tenta il tutto per tutto: operazione al ginocchio per convincere Ancelotti. E dall’Italia spunta un regalo speciale

Il tempo stringe e Neymar non vuole arrendersi. A due mesi dal Mondiale, il fuoriclasse brasiliano — tornato al Santos per rilanciare la propria carriera — sta facendo di tutto per presentarsi in condizioni accettabili alla rassegna iridata. A rivelare il suo piano di recupero è stato l’allenatore Cuca, che ha confermato come l’attaccante si sia sottoposto a un nuovo intervento al ginocchio durante l’ultima sosta per le Nazionali. Una scelta che gli è costata l’assenza nella recente sconfitta per 3‑1 contro il Flamengo, ma che rappresenta un tentativo estremo di rimettersi in corsa dopo l’esclusione dalle amichevoli di lusso contro Francia e Croazia.

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Secondo quanto riportato da ESPN, l’operazione rientra in un protocollo di recupero programmato e non in un nuovo infortunio. Fonti vicine al giocatore parlano infatti di un trattamento con plasma ricco di piastrine (PRP), una terapia avanzata che sfrutta il sangue dell’atleta per rigenerare i tessuti e accelerare la guarigione delle microlesioni. Un passaggio quasi obbligato per un ginocchio che porta ancora i segni della rottura del crociato e del menisco subita nell’ottobre 2023, un trauma che ha segnato profondamente la sua carriera recente. L’obiettivo è chiaro: arrivare a giugno nelle migliori condizioni possibili per convincere il CT a inserirlo nella lista definitiva.

Nel frattempo, dall’Italia è arrivato un gesto simbolico che ha emozionato O’Ney. L’artista Mattia Mastrillo gli ha dedicato un quadro in cui Neymar appare con la maglia del Santos e una corona sul capo, un omaggio consegnato personalmente in Brasile. Un regalo che il giocatore ha accolto con entusiasmo e che molti tifosi sperano possa essere di buon auspicio per il suo ritorno sulla scena mondiale. Per Neymar, il Mondiale rappresenta l’ultima grande occasione per riscrivere la propria storia: la corsa è in salita, ma la determinazione non sembra mancare.

