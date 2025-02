Neymar rinasce e stupisce in brasile: contro l’Internacional Limeira segna con direttamente da angolo – VIDEO

Neymar, gol olimpico con il Santos: in brasile O’Ney è rinato: in sei minuti già più minuti di due anni in Arabia Saudita – VIDEO

Con il ritorno in Brasile al Santos, Neymar ha ricominciato a giocare e divertire i tifosi dopo gli anni in Arabia Saudita, in cui in due anni ha giocato appena 428′ – solo 7 partite –: dal suo ritorno con i paulisti le partite sono già sei, 432 minuti, tre assist e due gol, l’ultimo ieri sera contro l’Internacional Limeira.

Dopo aver servito Soares per l’1-0, c’è anche il gol olimpico per O’Ney, il primo direttamente dalla bandierina della sua carriera che vale il momentaneo 2-0. Il 3-0 lo firma di nuovo Soares, ancora su assist di Neymar.