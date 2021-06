Tite: «Neymar è migliorato sotto porta. Vi spiego come sfruttarlo al meglio»

Il Ct del Brasile Tite ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria all’esordio con il Venezuela e ha rilasciato alcune dichiarazioni su Neymar

Il tecnico del Brasile Tite ha spiegato in conferenza stampa la nuova posizione in campo di Neymar:

«L’idea iniziale è quella di non snaturare la squadra. Se cambi molto, si rompe la struttura che abbiamo messo a punto negli allenamenti. Togli fiducia al giocatore, non gioca bene. Neymar? E’ un giocatore con grandi qualità tecniche individuali che ha sviluppato la capacità di rifinitura con entrambi i piedi. E’ un giocatore imprevedibile. Quando riusciamo a innescarlo in una zona più avanzata del campo, è più sicuro perché lì l’avversario ha paura di intervenire in maniera scomposta in una zona delicata del campo. Abbiamo strutturato la squadra in modo che riceva meno palloni ma in un modo più efficiente per la creazione di occasioni da gol, questo è il nostro obiettivo»