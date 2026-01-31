Calciomercato
Ngonge Torino, l’addio ora è ufficiale! Risolto il prestito dal Napoli: ecco quale sarà il suo futuro
Risolto il prestito dal Napoli: ecco quale sarà il futuro dell'attaccante. Il comunicato del club
Cyril Ngonge saluta definitivamente il Torino e il campionato italiano. Come anticipato nelle scorse ore, il club granata ha comunicato ufficialmente la risoluzione anticipata del prestito dell’esterno offensivo di proprietà del Napoli. L’avventura all’ombra della Mole dell’attaccante belga, arrivato inizialmente per garantire imprevedibilità e strappi alla manovra offensiva, si chiude dunque senza acuti significativi.
La società del presidente Urbano Cairo ha diffuso una nota formale in cui conferma l’interruzione dell’accordo temporaneo con i Partenopei e augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo del suo percorso professionale. Nel futuro immediato del classe 2000 c’è la Liga: ad attenderlo c’è l’Espanyol, pronto a rilanciarlo nel calcio spagnolo dopo la parentesi in Serie A.
IL COMUNICATO – «Il Torino Football Club comunica di aver definito con la Società Sportiva Calcio Napoli la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Cyril Ngonge. Il Torino saluta Cyril augurandogli ogni bene per il proseguimento della sua carriera».
