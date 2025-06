Nico Paz Como, si va verso la permanenza: e intanto i Lariani lavorano su un altro colpo

Nico Paz ancora al Como? Domani scade la clausola di recompra del Real Madrid e il club spagnolo non ha ancora dato indicazioni

Il futuro di Nico Paz sembra sempre più legato al Como. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Real Madrid non ha ancora comunicato né al club lariano né all’entourage del giocatore l’intenzione di esercitare la clausola di controriscatto che scade domani. Si tratta della prima opzione a favore dei blancos, che comunque avranno altre occasioni per riportare il trequartista classe 2004 a Madrid: una clausola simile è prevista anche per il 2026 e il 2027, a cifre leggermente superiori.

Al momento, quindi, si va verso la permanenza in Serie A per Nico Paz, che dovrebbe continuare la sua crescita tra le fila del Como almeno per un’altra stagione. Una notizia accolta con entusiasmo dalla dirigenza biancoblù, che considera l’argentino un elemento chiave nel progetto tecnico.

Intanto, il Como è al lavoro anche per rinforzare il reparto difensivo. L’obiettivo numero uno resta Malick Thiaw, centrale tedesco del Milan. Anche in questo caso, le trattative sono in corso, ma la situazione appare più complessa. Il giocatore, classe 2001, non ha ancora dato il suo consenso al trasferimento sul Lago, e sta valutando con attenzione le opzioni a disposizione.

Thiaw, cresciuto nello Schalke 04 e approdato in rossonero nel 2022, ha collezionato finora 85 presenze e una rete con la maglia del Milan. A queste vanno aggiunte le esperienze in Bundesliga, nella seconda squadra dello Schalke, oltre a tre presenze con la Nazionale maggiore tedesca e undici gare – con due gol – con l’Under 21. Il suo contratto con il Milan è valido fino al 30 giugno 2027, e nel suo palmarès figurano una Supercoppa Italiana, un Europeo Under 21 e una Serie B tedesca. Il Como resta alla finestra, in attesa del sì del giocatore.