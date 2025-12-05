Nico Paz Inter, i nerazzurri non hanno perso di vista l’argentino del Como: Marotta punta su questa cosa per anticipare il Real Madrid

Nico Paz Inter: il sogno nerazzurro che può diventare realtà. I nerazzurri continuano a sperare nel legame con Zanetti per arrivare alla fumata bianca

L’interesse dell’Inter per Nico Paz non è certo una novità, ma nelle ultime settimane questo legame sembra aver assunto contorni sempre più concreti. Il club nerazzurro, secondo quanto riportato da Tuttosport, non ha mai perso di vista il trequartista argentino, oggi una delle stelle più luminose dell’intero campionato. La strategia impostata da Piero Ausilio e Dario Baccin affonda le sue radici oltre un anno fa, ben prima che il classe 2004 esplodesse definitivamente al Como, trasformandosi in un protagonista assoluto della stagione.

I dati confermano l’impatto devastante del giovane talento: primo in classifica assist (5), terzo miglior marcatore (5 gol) e leader per azioni da gol create. Non sorprende che Nico Paz sia arrivato a ottenere la stima pubblica di Leo Messi e un posto nella Nazionale argentina. Tutti segnali che rendono l’ipotesi “Nico Paz Inter” non solo suggestiva, ma realisticamente ambiziosa.

Il fattore Zanetti: un legame umano che può orientare il futuro

A Milano esiste poi un elemento speciale che potrebbe avere un peso determinante nell’operazione: Javier Zanetti. L’ex capitano e attuale vicepresidente nerazzurro è da anni molto vicino alla famiglia Paz. Durante il Mondiale del ’98, Zanetti divideva la stanza proprio con Pablo Paz, padre di Nico. Un’amicizia autentica, rimasta intatta nel tempo, tanto che le due famiglie continuano a frequentarsi tra Milano e il lago di Como.

Questo rapporto ha trasformato Zanetti in una sorta di “mentore naturale” per il giovane talento. E, nella prospettiva di vedere un giorno la formula “Nico Paz Inter” diventare realtà, la componente affettiva rappresenta una leva che pochi altri club possono vantare.

Il nodo Real Madrid: clausola di recompra e percentuali sulla rivendita

L’ostacolo principale resta il Real Madrid. I Blancos detengono una clausola di recompra fissata a 10 milioni valida fino al 2027, oltre a un diritto del 50% sulla futura rivendita. Le intenzioni di Florentino Perez sembrano chiare: riportare il giocatore alla base al termine della stagione. Tuttavia, Nico Paz non vuole ritrovarsi a vivere un ruolo marginale e chiede garanzie tecniche prima di un ritorno nella capitale spagnola.

Lo spiraglio per l’Inter: una strategia possibile

È proprio qui che potrebbe inserirsi l’Inter. Se il Real decidesse di riacquistare Paz per poi rimetterlo sul mercato, i nerazzurri sarebbero pronti a giocarsi tutte le carte possibili, nonostante la concorrenza della Premier League, dove il Tottenham aveva già messo sul tavolo 60 milioni.

La recente presenza di Nico alla cena della Fundacion Pupi, accolto calorosamente da Sommer, Mkhitaryan e altri giocatori interisti, è sembrata quasi un messaggio. Una sorta di anteprima di ciò che potrebbe diventare un matrimonio calcistico attesissimo: Nico Paz all’Inter, un sogno che il popolo nerazzurro continua a coltivare con entusiasmo crescente.