Nico Paz non si ferma più: il giocatore del Como ha ottenuto questo premio - Calcio News 24

Nico Paz, il fenomeno del Como che incanta la Serie A

Ci risiamo: Nico Paz continua a far parlare di sé e a incantare la Serie A. Il giovane trequartista argentino, classe 2004, è ormai diventato il simbolo del Como di Cesc Fàbregas. Con il suo talento cristallino e la sua personalità sorprendente, Nico Paz sta dominando il campionato italiano, confermandosi come una delle più luminose promesse del calcio mondiale.

Reduce da un mese straordinario, Nico Paz ha ricevuto per la seconda volta consecutiva il premio di Rising Star of the Month, riconoscimento che celebra il miglior Under 23 del campionato. Dopo il trionfo di agosto — quando si era distinto con una rete e un assist — l’argentino ha replicato a settembre con due gol e due assist, numeri che lo collocano già tra i giocatori più incisivi della Serie A.

Le prodezze di Nico Paz

A entusiasmare tifosi e addetti ai lavori sono state le sue giocate decisive. Nico Paz ha lasciato il segno con un gran tiro dalla distanza contro il Genoa, un gol che ha fatto esplodere lo stadio, e con la rete opportunista messa a segno contro la Cremonese. Ma non solo: i due assist nella storica rimonta sul campo della Fiorentina — serviti con precisione millimetrica a Kempf e Addai — hanno dimostrato la sua visione di gioco e la capacità di incidere nei momenti che contano.

La maturità tattica e la freddezza sotto pressione rendono Nico Paz un talento già pronto per il grande salto. Nonostante la giovane età, il suo modo di leggere la partita e la naturalezza con cui si muove tra le linee lo fanno sembrare un veterano.

Il futuro di Nico Paz tra Como e Real Madrid

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il futuro di Nico Paz potrebbe presto riavvicinarsi al club che lo ha cresciuto: il Real Madrid. Le merengues detengono infatti due clausole di recompra e il diritto di pareggiare qualsiasi offerta per il giocatore, oltre a possedere il 50% sulla sua futura rivendita.

Tuttavia, Real e Como starebbero cercando un accordo per garantire al club lariano una cifra più congrua rispetto ai soli 9 milioni previsti dalle clausole. Un vero e proprio “patto segreto” tra le due società, finalizzato a valorizzare al meglio il talento di Nico Paz, oggi stella del Como e, forse presto, nuovo astro del Santiago Bernabéu.

Perché, se continua così, il futuro del calcio europeo parlerà inevitabilmente la lingua magica di Nico Paz.