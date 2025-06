Nico Paz rimarrà al Como? Arriva la risposta definitiva sulla situazione del giocatore lombardo - Calcio News 24

Nico Paz resta al Como: accordo con recompra per il Real Madrid. I dettagli sull’affare della squadra lombarda

Il futuro di Nico Paz sarà ancora in Italia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il talentuoso centrocampista argentino proseguirà la sua avventura con il Como anche nella stagione 2025/2026. Una conferma importante per il club lariano, che continua a costruire una squadra ambiziosa per affrontare al meglio la nuova stagione in Serie A.

Arrivato nella sessione estiva del calciomercato dal Real Madrid, Nico Paz ha subito mostrato il suo valore, conquistando spazio e fiducia nello scacchiere tattico del Como. Tecnica sopraffina, visione di gioco e una maturità sorprendente per un classe 2004: queste le caratteristiche che hanno convinto la dirigenza lombarda a puntare ancora su di lui per il prossimo anno.

Il Real Madrid, dal canto suo, non ha intenzione di perdere definitivamente il controllo sul cartellino del giocatore. Nell’accordo è infatti presente una clausola di recompra, esercitabile dai Blancos a partire dal giugno 2026. Il prezzo fissato è di 9 milioni di euro fino a quella data, mentre salirà a 10 milioni nel 2027, sempre con scadenza massima il 30 giugno di ciascun anno. Un dettaglio che dimostra quanto il club spagnolo creda ancora nelle potenzialità di Nico Paz, pur consentendogli di maturare altrove.

Per il Como, trattenere un talento come Nico Paz rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni del club. Dopo una promozione storica e una campagna acquisti di alto profilo, la società lariana vuole consolidarsi in Serie A, puntando su giovani di qualità internazionale. Paz sarà dunque uno dei punti di riferimento della nuova stagione, guidando il centrocampo con classe e personalità.

La domanda ora è: dove può arrivare questo Como? Con Nico Paz in cabina di regia e una rosa in continua evoluzione, il club non si accontenta di una semplice salvezza. Il progetto è solido, e il lavoro sul mercato lo dimostra.

In sintesi, la permanenza di Nico Paz è una delle operazioni più significative del calciomercato estivo per il Como. Un talento cristallino che avrà ancora modo di crescere in Italia, sotto gli occhi attenti del Real Madrid, pronto a riportarlo a casa… ma solo quando sarà davvero pronto per il grande salto.