Nicola dopo Cremonese Genoa: «Djuric ci permette di alzare il baricentro, il nostro obiettivo…»

10 minuti ago

Nicola

Nicola dopo Cremonese Genoa: «Djuric ci permette di alzare il baricentro, il nostro obiettivo…». Le parole dell’allenatore dei grigiorossi

Intervenuto nel corso del postpartita di Cremonese Genoa, il tecnico dei padroni di casa, Davide Nicola, ha commentato così il pari per 0 a 0 maturato nel 25° turno di Serie A 2025/26.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Volevamo dare seguito alle prove con l’Inter e Atalanta e ci siamo riusciti, ritrovando una certa solidità. meritavamo qualcosa in più che non ci è arrivato in questo periodo ma va bene uguale. I nuovi arrivati ci stanno dando una grossa mano, speriamo di continuare così. Djuric è un giocatore che ci permette di alzare il baricentro della squadra e di non fermarci correndo rischi inutili. Vardy e Bonazzoli hanno giocato quasi sempre e ora possono rifiatare un attimo e dividersi la partita. A oggi Maleh e Thorsby ci hanno dato sostanza, entreranno ancora più nei meccanismi quando torneranno anche Vandeputte e Bondo. Il nostro obiettivo non ci da un attimo di tregua. La squadra è definita mancano Bondo, Vandeputte e Bianchetti al 100% poi la squadra è finita. Io vedo una squadra che ha voglia, che ci crede ed è viva, questo è fondamentale. La traversa lascia l’amaro in bocca ma arriveranno momenti in cui quella traversa diventa gol, l’importante è fare punti sempre»

