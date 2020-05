Nicolodi: «Il Borussia Dortmund potenzialmente è incredibile»

Il Borussia Dortmund si è mostrato in grande spolvero in questa ripartenza della Bundesliga: ecco cosa ne pensa Pietro Nicolodi

Il Borussia Dortmund ha mostrato la sua faccia migliore in questa ripartenza della Bundesliga. Pietro Nicolodi traccia un quadro della fortissima squadra di Lucien Favre.

NICOLODI – «Una squadra strana, potenzialmente è incredibile. È veramente piena di talento in tantissime zone del campo. Le manca un po’ di continuità. Soprattutto nel girone di ritorno dove a parte le partite con il Leverkusen e quella con l’Ausburg, hanno difeso abbastanza bene, chiudendo un sacco di partite senza subire gol. Hanno buttato via però talmente tanti punti nel corso della stagione che adesso si trovano a -4. Adesso hanno un Haaland in più ed un Reus in meno, ma è una squadra di giocatori pieni di grandissimo talento. Si fa fatica a sceglierne uno: tutti parlano ovviamente di Haaland e Sancho, ma gente come Hakimi, Guerreiro, stanno dando un contributo clamoroso. Lo stesso Brandt, Hazard è un buonissimo giocatore».