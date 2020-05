Nicolodi: «Demme ha una sostanza pazzesca, la sua assenza si sente»

Diego Demme a gennaio ha lasciato il Lipsia per approdare al Napoli, suo sogno da bambino, dove ha subito fatto bene

Pietro Nicolodi usa parole al miele per descrivere Diego Demme. Il centrocampista, al Napoli da gennaio, ha subito mostrato le sue qualità.

DEMME – «Decisamente. È il classico giocatore che quando lo hai in squadra non si nota tanto, non è di quei giocatori spettacolari che fa giocate, il lancio da 70 metri, il tiro da lontano. Niente di clamoroso da vedere, ma ha una sostanza pazzesca: corre come un treno, recupera palloni, c’è sempre al momento giusto. Sono quelle cose che non vedi quando guardi solo il pallone, ma se non c’è nella tua squadra, la sua assenza tende a farsi sentire».