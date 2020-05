Nicolodi: «Ecco i miei tre consigli per gli acquisti in Bundesliga»

In Bundesliga ogni anno si lanciano tanti giovani: Pietro Nicolodi, esperto del campionato tedesco, ci svela i suoi preferiti

Sono tanti i giovani che ogni anno vengono lanciati in Bundesliga. Un esperto come Pietro Nicolodi ci svela i suoi preferiti tra i giovani del campionato tedesco.

CONSIGLI – «Mi piace parecchio l’esterno sinistro del Colonia, Ismail Jakobs che può fare sia il terzino che giocare in posizione più avanzata, fa tutta la fascia, ha fatto veramente molto bene. Poi sicuramente Baumgartner dell’Hoffenheim che si è inserito molto forte nelle prime partite in cui ha giocato, dimostrando grande personalità pur essendo molto giovane. Uno un po’ più anziano, ma secondo me molto valido, è Milot Rashica del Werder Brema che ha dei movimenti e delle giocate da fenomeno, ma poca continuità. Secondo me potrebbe fare bene, ma vedremo, perchè lo vogliono anche grandi squadre tedesche e quindi potrebbe restare in Germania».