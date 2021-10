Niente carcere per Lucas Hernandez: la sentenza del Tribunale di Madrid

Lucas Hernandez avrebbe evitato il carcere, ma il Tribunale di Madrid ha deciso che dovrà comunque pagare una sanzione pre-stabilita

Secondo quanto riferito da Marca, Lucas Hernandez avrebbe evitato il carcere, per non aver rispettato una misura di allontanamento a seguito di una condanna per violenza domestica. Così si sarebbe pronunciato il Tribunale provinciale di Madrid, accogliendo il ricorso presentato dal fratello di Theo e sospendendo la sua pena.

Imposte, però, alcune condizioni da rispettare: la pena sarà sospesa per quattro anni, periodo in cui non dovrà commettere nessun altro reato. Lucas dovrà pagare inoltre una sanzione pre-stabilita, all’ammontare di 400 euro per 240 giorni. «L’inosservanza di tali doveri può dar luogo alla revoca e all’esecuzione della pena inflitta» chiude il comunicato.