Niente Serie A per Pochettino? Il tecnico è vicino all’Aston Villa

L’ex allenatore di Psg e Tottenham sarebbe molto vicino ad un clamoroso ritorno in Premier League. La situazione

Mauricio Pochettino, ex tecnico di Psg e Tottenham, sarebbe molto vicino ad un clamoroso ritorno in Premier League. Secondo quanto riportato da il Telegraph, infatti, l’Aston Villa sarebbe intenzionato ad esonerare Steven Gerrard dopo gli ultimi risultati negativi.

Se questa possibilità dovesse concretizzarsi, allora l’allenatore non andrà in Serie A. Juventus e Inter, infatti, sono molto interessate al profilo dell’argentino in caso di un cambio in panchina.