Nizza, terremoto in panchina: ufficiale la separazione con il proprio tecnico. Già individuato il sostituto: ecco chi è

Nizza, esonerato il tecnico Haise. Il club transalpino ha già individuato il sostituto: si tratta dell’esperto Claude Puel. Ecco tutti i dettagli

Terremoto tecnico in casa Nizza proprio a ridosso del Capodanno e in vista dei futuri impegni europei. Il club della Costa Azzurra ha ufficializzato la separazione consensuale dall’allenatore Franck Haise. La decisione arriva poche settimane prima della sfida di Europa League contro gli olandesi del Go Ahead Eagles, ma la dirigenza francese non si è fatta trovare impreparata, avendo già individuato il sostituto.



L’addio di Haise non giunge inaspettato, considerata la profonda crisi di risultati che ha investito la squadra. Approdato in rossonero un anno e mezzo fa dopo l’esperienza al Lens, il tecnico aveva guidato il Nizza a un ottimo quarto posto nella passata stagione. Quella brillantezza è però svanita: attualmente la squadra naviga in un deludente tredicesimo posto in Ligue 1 ed è reduce da una striscia negativa impressionante di nove sconfitte consecutive. La recente vittoria in Coppa di Francia contro il Saint-Étienne (squadra di Ligue 2) non è stata sufficiente a salvare la sua panchina.

Il clima attorno al club era diventato incandescente nelle ultime settimane, con la tifoseria che aveva manifestato più volte il proprio malcontento. Una situazione tesa che aveva già portato all’addio del presidente Fabrice Bocquet. Proprio a Bocquet, Haise aveva precedentemente offerto le proprie dimissioni, che erano state però respinte. I nuovi vertici societari, Jean-Pierre Rivère e Maurice Cohen, si sono dimostrati meno pazienti e hanno optato per il cambio definitivo.



Il successore designato è l’esperto Claude Puel. Il suo mandato sarà focalizzato principalmente sul raddrizzare la stagione in campionato e sul percorso in Coppa nazionale. L’avventura europea, infatti, è ormai compromessa: in Europa League il Nizza ha collezionato sei sconfitte in altrettante gare, vedendo svanire ogni possibilità di qualificazione al turno successivo.