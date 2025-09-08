Milan, Allegri al lavoro su Nkunku: ecco dove potrebbe giocare il francese

Nkunku-Milan: Allegri studia la collocazione tattica del talento francese, le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha accolto un rinforzo di lusso: Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, arrivato dal Chelsea negli ultimi giorni di mercato estivo. Giocatore duttile e creativo, capace di agire da seconda punta, esterno offensivo o trequartista, Nkunku rappresenta per Massimiliano Allegri – tecnico livornese noto per la sua intelligenza tattica e la capacità di adattare il gioco ai suoi interpreti – un affascinante rompicapo strategico.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la versatilità dell’ex Paris Saint-Germain e Chelsea sta già stimolando nuove soluzioni offensive. Il fatto che Nkunku non sia stato convocato dalla nazionale francese per la sosta internazionale gli ha permesso di restare a Milanello, dove ha svolto una settimana intensa di allenamenti sotto la guida di Allegri. Le prime impressioni sono state estremamente positive: qualità tecnica, visione di gioco e capacità di adattarsi a più ruoli lo rendono un’arma preziosa per il “Diavolo”.

Le opzioni tattiche

La soluzione più accreditata prevede Nkunku come seconda punta in un 3-5-2, al fianco di un centravanti fisico in grado di aprire spazi e sfruttare la sua rapidità negli inserimenti. Ma non è l’unica ipotesi: i tifosi sognano un tridente esplosivo con Nkunku e Christian Pulisic – ala statunitense veloce e tecnica – a supporto di Rafael Leão, attaccante portoghese devastante nell’uno contro uno. Questa configurazione darebbe al Milan un potenziale offensivo di altissimo livello, capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa.

Le parole del protagonista

Durante la presentazione ufficiale, Nkunku ha mostrato grande disponibilità: “Mi piace giocare come trequartista. Poi dipende dal modulo e da come viene interpretato. Deciderà il mister, non vedo l’ora di giocare”.

Una dichiarazione che sintetizza la sua mentalità: flessibilità, spirito di squadra e fame di campo.

Con Nkunku, il Milan guadagna un calciatore in grado di cambiare volto alla squadra a seconda dell’avversario e delle esigenze di gara. Allegri, maestro nel valorizzare i suoi uomini, ha ora tra le mani un’arma tattica che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa agli obiettivi stagionali.