Norvegia, John Carew condannato a 14 mesi di carcere

John Carew, ex attaccante norvegese della Roma, dovrà scontare 14 mesi di carcere per frode fiscale e pagare un’ammenda

John Carew, ex attaccante della Roma, è stato condannato a 14 mesi di carcere per frode fiscale. Il 43enne dovrà pagare anche un’ammenda cinquantaduemila euro. Carew avrebbe evaso il fisco per 5,4 milioni di euro.

Carew ha giocato nel corso della sua carriera con Valencia, Roma, Aston Villa, Lione, Stoke City e West Ham, oltre che con la maglia della nazionale norvegese con cui ha messo a referto 24 gol in 98 presenze.