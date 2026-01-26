Noslin via dalla Lazio? Ci prova il Monaco: si cerca l’intesa su quella formula! I dettagli della trattativa per la cessione dell’attaccante

Le ultime battute di calciomercato potrebbero riservare un’uscita nel reparto avanzato della Lazio. L’AS Monaco ha manifestato un interesse concreto e deciso per Tijjani Noslin, duttile attaccante olandese approdato nella Capitale durante la scorsa sessione estiva. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Sky Sport, e riportate da Gianluca Di Marzio, i contatti tra la dirigenza dei Biancocelesti e il club del Principato sono in corso e le parti stanno lavorando per trovare un’intesa.

Al centro dei dialoghi c’è la struttura dell’affare: le due società stanno studiando la formula più idonea, ragionando sulla base di un prestito che potrebbe essere arricchito da un diritto o da un obbligo di riscatto. L’ex talento dell’Hellas Verona, dotato di rapidità e tecnica ma non ancora titolare inamovibile nello scacchiere dei Capitolini, ha finora collezionato 16 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il suo score stagionale parla di due reti e un assist, spesso subentrando a gara in corso. La trattativa prosegue: il Monaco è pronto all’affondo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

[gpt_ad type="article" device="mobile"]