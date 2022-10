Nottingham Forest, non si bada a spese: pronta una pazza sessione di mercato

Il club di Premier League, attualmente ultimo in classifica, si prepara alle spese pazze. In arrivo una sessione di mercato con i fiocchi per il Nottingham Forest

Dopo una campagna estiva a dir poco faraonica, con oltre venti acquisti, il Nottingham Forest non ha intenzione di fermarsi neanche nella finestra invernale di mercato.

Come riferito dal portale Football Insider, infatti, la squadra all’ultimo posto della classifica di Premier League avrebbe in programma di spendere una cifra tra i 50 e i 100 milioni di sterline (55-110 in euro) anche il prossimo gennaio per rinforzare la squadra.