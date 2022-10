Victor Orta (Leeds): «Bielsa è il più grande mister dell’era moderna»

Il dirigente del Leeds torna a parlare dell’esperienza di Bielsa sulla panchina del club inglese. La traccia segnata dal Loco è di quelle importanti

Il ds del Leeds United Victor Orta ha qualificato Marcelo Bielsa come il «più grande allenatore dell’era moderna» del club. Lo ha collocato sullo stesso piano del leggendario Don Revie, il mister che ha conquistato 2 campionati e ha portato il Leeds a vincere la Coppa delle Fiere (antesignana della Coppa Uefa-Europa League) superando in finale la Juventus. Il merito storico di Bielsa nel club inglese è stato averlo riportato in Premier, colmando un’assenza durata 16 anni. E lo ha fatto proponendo un calcio entusiasmante e offensivo, che è piaciuto a tutti, tifosi e critica. Anche per le recenti difficoltà del club, il popolo del Leeds più volte ha inneggiato a lui, dimostrando una grande riconoscenza e un affetto immutato. Orta ha dichiarato: «Bielsa ha cambiato la storia di ogni aspetto del club, dalla prima squadra al

settore giovanile. Non possiamo che essergli grati per tutto il lavoro che ha fatto. Quando l’ho scelto ho fatto una scommessa: credevo nel modo in cui intendeva il suo calcio e nell’impatto sull’intero club. Ho avuto ragione e sono riuscito a convincere il consiglio di amministrazione ad assumerlo. Oggi posso dire che lui ci ha portato a raggiungere il livello che personalmente lui possedeva già: quello di appartenere al miglior calcio che ci sia nel mondo, quello della Premier League»