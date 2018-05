Nuova maglia Juventus 2018/2019, il debutto ufficiale della divisa Home nell’ultima giornata di campionato contro l’Hellas Verona

Questa mattina la Juventus, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha presentato il nuovo Home Kit per la prossima stagione. Ecco la nuova maglia Juventus 2018/2019 che vedrà il proprio debutto ufficiale sabato pomeriggio nel match interno di campionato contro l’Hellas Verona, valevole per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A. A due giorni dalla vittoria del Settimo scudetto consecutivo per la formazione di Massimiliano Allegri ecco la presentazione della prima divisa per la stagione che verrà. Le indiscrezioni sulla nuova divisa bianconera erano già circolate nelle scorse settimane.

La nuova divisa resta fedele al bianco e nero, ma presenta al tempo stesso un design semplice e sfrontato ispirato alla tradizione bianconera ma con un look contemporaneo. La parte anteriore della maglia bianconera è caratterizzata da due strisce verticali in bianco e nero, mentre su quella posteriore campeggia un’unica scritta. Bande nere riempite dal nuovo e moderno logo della Juventus e dallo sponsor tecnico Adidas, mentre invece è stato proposto un nuovo e particolare tipo di colletto per la maglia Juventus. Dove acquistarla? Le divise saranno in vendita in esclusiva per una settimana negli Juventus Store e sullo Store Online ufficiale dei bianconeri, oltre che negli store Adidas online e non.