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Nuovo ct Italia, Conte si candida dopo Napoli Milan: «Fossi nel presidente federale mi prenderei in considerazione, è giusto che il mio nome sia nella lista»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

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conte

Nuovo ct Italia, Conte si candida per prendere l’eredità di Gattuso: la risposta in conferenza stampa dopo Napoli Milan non lascia dubbi

Il Napoli batte 1-0 il Milan al Maradona e si prende tre punti pesantissimi nella corsa di vertice. A decidere la sfida è stato Matteo Politano, entrato dalla panchina e subito determinante con il gol che ha piegato la squadra di Massimiliano Allegri. Con questo successo, gli azzurri salgono a 65 punti, superano i rossoneri fermi a 63 e restano a 7 lunghezze dall’Inter capolista, vittoriosa 5-2 contro la Roma.

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Nella conferenza stampa post partita, Antonio Conte ha affrontato anche il tema Nazionale, senza chiudere del tutto la porta a un possibile ritorno in azzurro. Il tecnico del Napoli ha ribadito di sentirsi lusingato dall’accostamento alla panchina dell’Italia, pur ricordando di avere ancora un contratto con il club partenopeo e di voler parlare con la società a fine stagione. Una posizione che conferma come il suo nome resti centrale nel dibattito sul dopo Gattuso.

Tra i candidati valutati nelle ultime ore ci sono anche Roberto Mancini, oggi legato all’Al Sadd, e Daniele De Rossi, attuale allenatore del Genoa.

PAROLE – «Non dimentichiamoci che negli ultimi tre mesi dell’anno scorso si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve. I media ora devono scrivere, ed è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri. I motivi? Conte lo metterei per tanti motiviIn Nazionale ci sono già stato e conosco l’ambiente; mi lusinga, perché rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bello. Io ho un altro anno di contratto e a fine stagione mi incontrerò con il presidente. Mi dispiace che, se avessimo raggiunto la qualificazione al Mondiale, magari ai rigori, si sarebbe parlato di grande impresa e grande calcio. Purtroppo contano i risultati, ma dopo l’esclusione da tre Mondiali bisogna fare qualcosa di serio. Quando sono stato ct si è parlato tanto ma ho trovato poco aiuto anche da parte delle squadre. ora è tutto un disastro, ma anche in queste situazioni c’è sempre qualcosa da salvare. Tutti abbiamo a cuore la Nazionale, qualcosa dovrà essere fatto».

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