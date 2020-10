Nuovo Dpcm, cosa succede col calcio? Stop dall’Eccellenza in giù – FOTO

Il nuovo Dpcm ha anche ripercussioni sul calcio: oltre alle porte chiuse estese alle gare, si fermano i campionati dall’Eccellenza in giù – FOTO

Il Premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il nuovo Dpcm con le misure per contenere il contagio della pandemia da Covid-19. Misure che riguardano anche il calcio.

A partire da lunedì le gare si giocheranno rigorosamente a porte chiuse, ma non solo. Sono al momento sospesi tutti i campionati a partire dall’Eccellenza fino alla terza categoria. Si gioca dunque dalla Serie A alla Serie D. Per quanto riguarda il calcio femminile, si gioca in Serie A, B e Primavera mentre sono sospese tutte le altre categorie. Per le giovanili avanti U19, 18, 17, 16 e 15 A, B e C, mentre si fermano i campionati regionali e provinciali.