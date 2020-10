Conte, firmato nella notte il nuovo DPCM: la Serie A torna a porte chiuse

Firmato nella notte il nuovo DPCM che prevede che la Serie A si torni a disputare a porte chiuse. I dettagli

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella notte il nuovo DPCM che sarà valido sino al 24 novembre.

Tra le novità per lo sport lo stop a palestre e piscine, oltre alla conferma della sospensione per almeno un mese dei campionati dilettantistici mentre non si fermano gli eventi sportivi a livello nazionale e professionistico.

Inoltre sono state aggiornate le limitazioni per il pubblico, con un passo indietro rispetto alle ultime settimane, per fronteggiare la crescente emergenza: porte chiuse e non più mille spettatori a gara, negli stadi e nei palazzetti.

Confermata anche la chiusura per bar e ristoranti alle ore 18 così come la chiusura totale per teatri e cinema.