Hanno Detto
Nuovo stadio Cagliari, l’assessore Macciotta fa il punto della situazione: «Passi in avanti con il club»
Nuovo stadio Cagliari, le parole dell’assessore Giuseppe Macciotta sulla nuova struttura dei rossoblù. Ultime
Resta ancora da definire il nodo relativo al canone d’affitto tra il Cagliari Calcio e il Comune per la realizzazione del nuovo stadio. Il tema è stato al centro dell’intervento dell’assessore Giuseppe Macciotta durante l’assemblea di ieri a Palazzo Baccaredda, come riportato da L’Unione Sarda.
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DIRITTO DI SUPERFICIE – «Abbiamo fermamente ribadito fin dal principio l’impossibilità di concedere l’ipoteca sul diritto di superficie e su questo abbiamo trovato la disponibilità del Cagliari Calcio che modificherà in tal senso la convenzione».
NODO PARCHEGGI – «Alla fine il Cagliari stralcerà dal pef questa fonte di reddito e si tornerà alla gestione pubblica dei parcheggi».