Nuovo stadio Flaminio, obiettivo inaugurazione nel 2031-32: tutti i dettagli del progetto

Nuovo stadio Flaminio, la Lazio accelera: apertura prevista per la stagione 2031-32.

Il futuro della Lazio sembra avere un punto fermo: lo Stadio Flaminio. Nel corso di un forum organizzato al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos, il team di esperti incaricato dal club ha illustrato la strategia per trasformare lo storico impianto romano nella nuova casa biancoceleste, un progetto che affonda le sue basi nella solidità economica voluta dal presidente Claudio Lotito.

Un cronoprogramma ambizioso: il traguardo è il 2032

L’ingegner Alessandro Lanzetta, responsabile del team tecnico, ha delineato una roadmap chiara. Come riportato da Adnkronos, l’apertura del cantiere è prevista nel primo semestre del 2027, mentre l’inaugurazione dovrebbe avvenire all’inizio della stagione 2031-32. Una tempistica che consentirebbe al Flaminio di candidarsi tra le sedi degli Europei 2032. “Abbiamo già presentato la richiesta in Figc”, ha spiegato Lanzetta, ricordando che tutto dipenderà dalla rapidità degli iter autorizzativi.

Un progetto architettonico sospeso tra passato e futuro

La proposta firmata dall’architetto Marco Casamonti (Studio Archea) punta a un intervento innovativo: uno “stadio sopra lo stadio”. L’attuale struttura, ormai a rischio degrado, sarà restaurata e inglobata in un secondo anello indipendente. Un’operazione necessaria per evitarne il crollo e che, al tempo stesso, non consumerà nuovo suolo. Come evidenziato dagli esperti Domenico D’Olimpio e Andrea Caloro, l’impianto sarà fruibile dal quartiere per oltre 300 giorni l’anno, diventando un vero polo urbano multifunzionale.

La forza economica dietro il nuovo Flaminio

Sul piano finanziario, Sergio Scibetta ha chiarito che la gestione dell’opera sarà affidata a una newco interamente controllata dalla Lazio, senza l’ingresso di partner esterni. Il piano economico, validato dal legale Andrea Ciccioriccio, prevede flussi positivi a partire dal 2034. Un investimento importante che, come sottolineato dal direttore della comunicazione Emanuele Floridi, rappresenta il culmine di un percorso di crescita iniziato otto anni fa sotto la guida di Lotito.

