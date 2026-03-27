Nuovo stadio Lazio, Onorato svela: «Sul Flaminio dire che è tutta fuffa, credo che sia estremamente offensivo»

Nuovo stadio Lazio, l’assessore Onorato: «Sul Flaminio dire che è tutta fuffa, credo che sia estremamente offensivo»

Alessandro Onorato, assessore allo Sport, ai Grandi Eventi, alla Moda e al Turismo di Roma, è tornato a commentare il progetto della Lazio per il nuovo stadio Flaminio. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l’assessore ha fatto il punto sulla proposta biancoceleste e sulle prossime tappe dell’iter amministrativo.

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RAPPORTO TIFOSI LAZIO E STADIO FLAMINIO – «Sul Flaminio dire che è tutta fuffa, come se il Comune nascondesse qualcosa e se ci fosse un giochino in atto con la Lazio, credo che sia estremamente offensivo. Capisco che la Lazio viva un momento complesso nel rapporto tra tifosi e presidenza, ma vorrei dire che non stiamo qui a giocare. Siamo un’istituzione pubblica che deve vivere di trasparenza e io posso confermare che il progetto presentato dalla Lazio è approfondito, importante ed accurato, come ho già detto e riconfermo».

FATTIBILITA’ – «Il progetto c’è, ci sarà una conferenza dei servizi, non credo che ci voglia tutto questo tempo per arrivare ad un’operazione verità e saranno i tecnici preposti del Comune, della Regione Lazio, dei vari Ministeri e del Governo che diranno se il progetto dello stadio della Lazio al Flaminio è fattibile o no. Ma mettere in dubbio che ci abbiano mandato un paio di coriandoli, cioè 2000 pagine bianche, è veramente offensivo e molto scorretto. Questo mi sento di dire: non è accettabile».

POSSIBILE INTERVENTO COMUNE – «Se non dovesse farlo la Lazio? Chiaramente l’investimento lo farà il Comune, non per fare uno stadio con caratteristiche internazionali, ma non lasceremo che crolli. La sostenibilità finanziaria del progetto Flaminio presentato dalla Lazio? Non posso valutarlo io, ma gli uffici istituzionalmente preposti. Il progetto andrà nei prossimi giorni in conferenza dei servizi e la conferenza dei servizi sarà chiamata a dire se ha sostenibilità economica, se ha sostenibilità urbanistica, della mobilità e se, per esempio, il vincolo della Sovrintendenza dello Stato sarà superabile, oltre a mille altre questioni».

PREOCCUPAZIONE CITTADINI – «Io capisco se ci sono dei cittadini che abitano attorno al Flaminio e che sono legittimamente preoccupati da un’intervento come questo. Ci sarà un momento di confronto dove uno puntualmente parlerà con loro, ma se la conferenza dei servizi neanche è iniziata e si vuole dire che il progetto della Lazio è per forza negativo, è inaccettabile».

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