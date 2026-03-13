Nuovo stadio Roma, Gualtieri svela: «Sarà uno degli stadi più belli del mondo. Ci sarà la curva più grande del mondo»

La Roma vede sempre più vicino il traguardo del nuovo stadio, mentre il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, alimenta l’entusiasmo dei tifosi giallorossi. Alle 13:55 è arrivato il via libera definitivo dell’Assemblea Capitolina al PFTE, il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, segnando un passaggio decisivo verso la realizzazione del nuovo impianto.

Per la società e per i tifosi si tratta di un passo atteso da anni, che avvicina concretamente l’idea di una casa moderna e di proprietà.. Ecco le parole del sindaco della Capitale a Sky Sport 24:

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PAROLE – «Siamo oggi certi di centrare l’obiettivo di un impianto moderno. Sarà uno degli stadi più belli del mondo e ci sarà un impegno di qualificazione di un quadrante. La Roma realizzerà dei parchi, curati e gestiti dalla società ma aperti a tutti i cittadini. Ci sarà la curva più grande del mondo, con tecnologia e innovazione ma anche la qualità stilistica che lo renderà unico».