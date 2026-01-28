Nzola Sassuolo, ormai ci siamo! Via libera della Fiorentina: ecco quando sosterrà le visite mediche e quando firmerà il contratto

Mbala Nzola ripartirà ufficialmente dal Sassuolo. La trattativa, ormai ai dettagli da giorni, ha trovato il suo epilogo positivo pochi minuti fa con il via libera definitivo arrivato dalla Fiorentina. L’operazione è virtualmente conclusa: come riportato da Sky Sport, l’accordo tra le parti è totale e l’attaccante angolano è atteso in città nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto.

Il tecnico Fabio Grosso accoglie così il rinforzo di peso necessario per completare il reparto avanzato. L’ex punta dello Spezia vestirà la maglia neroverde per ricoprire il ruolo di vice-Andrea Pinamonti, andando a colmare numericamente il vuoto lasciato da Walid Cheddira, in uscita dopo la deludente parentesi in prestito al Pisa. Un innesto di esperienza e fisicità per il club emiliano, pronto a rilanciarsi nella seconda parte di stagione.

