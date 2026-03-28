Obert non ha dubbi: «Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi del Cagliari. Ora la testa è al campionato»

Obert sicuro: «Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi del Cagliari. Ora la testa è al campionato». Le sue parole

Adam Obert è stato protagonista con la Slovacchia nella sfida decisiva contro il Kosovo, valida per il percorso verso i Mondiali 2026. Il difensore del Cagliari ha giocato tutti i 90 minuti, confermandosi un punto fermo della Nazionale nonostante una serata complicata, chiusa con un amaro 4-3.

Il centrale rossoblù, pur godendo della piena fiducia del commissario tecnico, è finito dentro le difficoltà di un reparto difensivo in grande sofferenza. La Slovacchia ha pagato errori pesanti in una gara ricca di gol ma segnata da troppe disattenzioni, proprio nel momento più importante del cammino. Le sue parole:

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CONTRATTO – «Ho prolungato il contratto di recente, ed è sempre motivo di soddisfazione e orgoglio! Significa che il club è soddisfatto del rendimento del giocatore. Ora la testa è al campionato di Serie A e darò il massimo per raggiungere gli obiettivi del Cagliari. Avremo modo di vedere cosa accadrà in seguito».

QUALITA’ – «Cerco sempre di dare il meglio di me qualunque siano le richieste del tecnico! Ultimamente gioco largo nel Cagliari, ma quando giochiamo con tre centrali, mi sento più a mio agio; so come prendere la palla e scaricare verso un compagno».

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