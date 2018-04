Oddo preoccupato: «La squadra ha troppa paura»

Le parole di Massimo Oddo al termine di Cagliari-Udinese, match valido per la 32esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Massimo Oddo, tecnico dell’Udinese, al termine del match perso contro il Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Ero preoccupato anche prima di questa gara, non so se i calciatori lo siano. Dopo nove sconfitte consecutive non puoi dire nulla, siamo tutti dalla parte del torto. E’ un momento complicato. Mentalmente abbiamo delle difficoltà, l’allenatore prova a spronare la squadra, dando fiducia o sgridando. Ho capito il problema cinque o sei domenica fa e sto provando di tutto. In allenamento c’è reazione, ma in partita siamo tutti impauriti».

L’allenatore dei friulani continua: «Questa squadra non ha qualità di palleggio, abbiamo molti giocatori fisici, le giocate che sappiamo fare sono quelle che avete visto oggi. Quando si tratta di palleggiare, andiamo in difficoltà. L’unica medicina è cercare un risultato positivo, anche un punto. Il problema è di testa, abbiamo paura di tutto. Il Crotone? E’ un crocevia importante. Vediamo quali saranno i risultati di domenica, una vittoria con i calabresi sarebbe oro colato, perché significherebbe raggiungere la salvezza».