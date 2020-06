Odegaard: «Ho cercato di imparare il più possibile da CR7» – VIDEO

Martin Odegaard, calciatore della Real Sociedad in prestito dal Real Madrid, ha parlato così di Cristiano Ronaldo

Ai microfoni di DAZN, Martin Odegaard ha parlato così di Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra ai tempi del Real Madrid. Queste le dichiarazioni dell’attuale calciatore della Real Sociedad.

«Penso di aver imparato molto. Ogni giorno quando ti alleni con quei giocatori. Tutti i dettagli, il modo in cui si prendono cura del loro. Poi ovviamente tutto sul campo è incredibile, anche fuori. Vedi come lavorano, come si trattano per rimanere in forma. Tutte quelle cose a cui spesso non pensi, ma sono importanti. Cristiano Ronaldo? Quando nella squadra c’è il miglior giocatore del mondo lo guardi, ovviamente! Ho solo cercato di imparare il più possibile ogni giorno. Quando sono così vicini devi imparare più che puoi, ed è quello che ho cercato di fare».