Il proprietario della fascia sinistra della Juventus potrebbe cambiare: offerta del PSG per Alex Sandro, bianconeri su Marcelo. C’è anche Bernat

Alex Sandro out, Marcelo in? La Juve, dopo l’operazione Cristiano Ronaldo potrebbe tentare l’affondo per un altro grande campione: Marcelo. Il terzino sinistro del Real Madrid ha una valutazione che oscilla tra i 40 e i 60 milioni di euro (la clausola è da 200 milioni) e da casa Juve non smentiscono l’interesse per il giocatore brasiliano. Che sia un indizio? Intanto il giocatore ha iniziato a seguire i bianconeri su Instagram, anche grazie all’approdo dell’amico Cristiano Ronaldo. Proprio CR7 potrebbe essere il tramite per arrivare al laterale mancino del Real.

Per l’acquisto del terzino c’è bisogno dell’addio di un altro terzino e Alex Sandro ha già le valigie in mano. Il laterale ha molto mercato e difficilmente inizierà la nuova stagione con la maglia della Juventus addosso. Il PSG ha presentato un’offerta da 40 milioni di euro ma potrebbero non bastare. Manchester United, Manchester City e Chelsea sono alla finestra. Intanto continuano i colloqui bianconeri anche per un altro elemento: Juan Bernat. Il terzino sinistro classe ’93 del Bayern rimane un nome valido per la fascia sinistra bianconera. Ieri contatti per Darmian: pista complicata.