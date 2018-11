Olanda-Germania highlights e gol: le azioni salienti del match

Olanda-Germania highlights e gol: le azioni salienti dell’ultima gara del girone 1 della Uefa Nations League

La prima fase della Uefa Nations League sta per chiudersi con le Nazionali che scendono in campo per le ultime gare, più o meno decisive. Nel gruppo 1, l’Olanda vola in casa dell’ormai retrocessa in League B Germania per conquistare un posto alle Final Four di giugno. Gli Oranje, difatti, dopo aver battuto la capolista del raggruppamento Francia, hanno la ghiotta occasione di conquistare il primo posto che varrebbe le semifinali della competizione. Per fare uno sgarbo ai campioni del Mondo, gli uomini di Koeman dovranno conquistare almeno un punto contro i tedeschi, i quali non sembrano ancora essersi ripresi dallo scivolone all’ultimo Mondiale. Ecco gli highlights di Olanda-Germania: