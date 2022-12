Olanda Usa: 5 momenti della partita di Gakpo

Nell’ottavo di finale tra Olanda e Usa Cody Gakpo non ha brillato come nelle ultime apparizioni. Ecco i 5 momenti chiave della sua partita

Al fischio finale di Olanda-Usa, con il risultato di 3-1 a determinare il passaggio agli ottavi degli Orange, lo si è visto scattare felice dalla panchina, abbracciato al partner d’attacco Memphis Depay. E anche se Cody Gakpo oggi non ha realizzato il suo quarto gol consecutivo a Qatar 2022, ha certamente dimostrato una volta di più la sua importanza all’interno della squadra di Van Gaal.

Occorre ricordare che l’attaccante 23enne gioca in una posizione diversa di quanto fa nel club. Col Psv parte da sinistra ed è una specie di Cristiano Ronaldo (non a caso il Manchester United lo vorrebbe come sostituto immediato). Nell’Olanda staziona sull’altro versante o, come è successo nella ripresa con l’ingresso di Bergwijn, agisce sulla trequarti. In emtrambi i casi, si è disimpegnato bene. Ecco i 5 momenti più significativi della sua partita.

1) Il vantaggio. Nella straordinaria azione dell’1-0, dove l’Olanda esce benissimo senza far mai toccare la palla agli americani, è lui a servire Dumfries che pesca benissimo Depay.

2) Seconda occasione. É ancora Gakpo ad avanzare e a regalare il pallone del 2-0 a Blind. L’universale dell’Ajax spreca, si rifarà dopo.

3) Pigrizia. Non sempre Cody è determinato quanto dovrebbe. Sull’ennesimo pallone messo in mezzo da Dumfries, si muove in ritardo, non credendoci. Un errore evitabile, vedendo quanto l’interista stia imperversando sulla fascia.

4) Il colpo di tacco. Lo fa a inizio ripresa, per uscire da una pressione. E lo fa bene.

5) Le progressioni. É la sua specialità. Da aggiungere che ama andare in diagonale spesso e questa è una caratteristica non frequente a vedersi negli altri.