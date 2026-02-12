Olimpiadi Milano Cortina 2026, Federica Brignone vince l’oro nel SuperG: trionfo azzurro nello sci femminile!

Olimpiadi Milano Cortina 2026, Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel SuperG: trionfo azzurro nello sci femminile!

È un giovedì 12 febbraio che resterà scolpito nella storia dello sport italiano. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 entrano nella fase decisiva e regalano all’Italia l’acuto più atteso sulle nevi di casa. A far esplodere l’entusiasmo è Federica Brignone: la fuoriclasse ha conquistato la medaglia d’oro nel SuperG femminile. Una prova magistrale che proietta la spedizione azzurra al secondo posto provvisorio nel medagliere, scavalcando gli Stati Uniti e mettendosi in scia alla sola Norvegia.

Il medagliere: Italia a quota 14, è caccia al record

Con il trionfo della Brignone, il bottino dell’Italia sale a 14 medaglie complessive: 5 ori, 2 argenti e 7 bronzi. Un risultato parziale straordinario che supera già, in termini di metallo pregiato, la spedizione di Pechino 2022 (ferma a 2 ori) ed eguaglia il record di Torino 2006. Oltre alla “Tigre” dello sci alpino, l’Italia ha festeggiato in questi giorni gli ori nel doppio femminile di slittino (Voetter-Oberhofer), nella staffetta mista di short track, nel doppio maschile di slittino (Rieder-Kainzwaldner) e l’impresa di Francesca Lollobrigida (pattinatrice di velocità di infinita esperienza) nei 3000m.

Al momento la classifica per nazioni vede al comando la Norvegia (7 ori, 13 totali), seguita dall’Italia (5 ori) e dagli USA (4 ori).

Quanto vale un oro? Premi ricchi ed esentasse

Le medaglie di Milano-Cortina non hanno solo un valore simbolico, ma anche economico di primo piano. Il CONI si conferma tra i comitati più generosi al mondo: per l’edizione casalinga, gli atleti azzurri incassano 180.000 euro per l’oro, 90.000 per l’argento e 60.000 per il bronzo. La vera novità, annunciata dal Ministro per lo Sport Andrea Abodi, è fiscale: per la prima volta i premi sono esentasse. Una regola che vale anche per gli sport di squadra (come la staffetta di biathlon d’argento o il team event di pattinaggio di bronzo), dove ogni singolo frazionista percepisce l’intero importo, senza divisioni.

La festa continua: con 735 medaglie totali in palio in 16 discipline, il sogno azzurro è appena cominciato.